Graz: Pro-Palästina-Demo am Griesplatz aufgelöst

Jüdische Community ist alarmiert

Unweit des Griesplatzes, an der Mur, liegt in Graz die Synagoge. Viele jüdische Mitbürger sind aktuell von Anfeindungen betroffen. „Ich bekomme E-Mails, die nicht gerade von Nettigkeiten geprägt sind“, berichtet Elie Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, der „Krone“. Er befürchte, dass es mit einer israelischen Bodenoffensive zu einer „weiteren Täter-Opfer-Umkehr“ komme.