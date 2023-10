„Eine Pflegerin hält nur sieben Jahre durch!“

Rund 75.000 Kräfte, davon mehr als 20.000 in NÖ, werden bis 2030 in der Pflege fehlen. „Der Pflegetausender sieht zwar auf den ersten Blick gut aus, ist aber keine Lösung für das Gesamtproblem“, so Neos-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann. Denn große Teile der Bevölkerung nähern sich dem Pensionsalter und werden das Sozialsystem bald weitaus stärker als heute belasten.