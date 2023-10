98-Jährige mit Rollator von Betonmischer überrollt

Der 36-jährige Lkw-Lenker aus Linz war mit seinem vierachsigen Betonmischer auf der Landstraße in Richtung Goethestraße gestanden und hatte auf seine freie Fahrt gewartet, um in eine dortige Baustelle zuzufahren. Zur gleichen Zeit überquerte die 98-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator die Fahrbahn in Richtung Straßenbahnhaltestelle.