„Bodies“: Eine Leiche hält die Geschichte in Atem

Keine Austrittswunde, keine Patronenhülse, nichts. Der Ermittler DI Hillinghead (Kyle Soller) wird von einer aufgebrachten Menschenmenge eine Leiche aufmerksam gemacht. Sie liegt splitterfasernackt auf der Londoner Longharvest Lane mit einer Schussverletzung im Auge und einer Markierung auf dem Unterarm. Keine Austrittswunde, keine Patronenhülse, nichts. Als DC Maplewoods (Shira Haas) Auto eine Panne hat folgt die Polizistin einer Spur, die zu einer Leiche führt. Sie liegt splitterfasernackt auf der Londoner Longharvest Lane mit einer Schussverletzung im Auge und einer Markierung auf dem Unterarm Ja, es handelt sich um ein und dieselbe Leiche, die Krux an der Geschichte ist aber: Hasan lebt im Jahr 2023, Whiteman in 1941, Hillinghead in 1890 und Maplewood in 2053.