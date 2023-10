„Es ist von uns?“ Was wir über das Massaker wissen

Bei all der Wut und den gegenseitigen Schuldzuweisungen steht nur eines gesichert fest: Am Dienstagabend um 18.59 Uhr Ortszeit hat auf dem Gelände des Al-Ahli-Arab-Krankenhauses in Gaza-Stadt etwas eingeschlagen. Eine riesige Stichflamme erleuchtete für einen kurzen Augenblick den Gazastreifen. Fakt ist auch, dass in den Flammen sehr viele Menschen gestorben sind. Das legen furchtbare Aufnahmen in sozialen Medien nahe.