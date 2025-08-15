Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cristiano Ronaldo ruft

Starspieler verlässt den FC Bayern nach 10 Jahren!

Fußball International
15.08.2025 23:35
Kingsley Coman
Kingsley Coman(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Aus und vorbei – nach ziemlich genau 10 ziemlich erfolgreichen Jahren verlässt Kingsley Coman den FC Bayern! Der 29-Jährige, der mit seinem Volltreffer zum 1:0 die prägende Figur beim Champions-League-Finalsieg 2020 war, wechselt mit sofortiger Wirkung zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien, wo er Teamkollege von Altstar Cristiano Ronaldo wird ...

0 Kommentare

„Wir möchten uns bei Kingsley Coman von Herzen für eine einzigartig erfolgreiche gemeinsame Zeit bedanken“, sparte Bayern-Sportvorstand Max Eberl zum Abschied nicht mit warmen Worten für den Franzosen. „King wird immer ein Teil des FC Bayern bleiben, und wir wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung alles Gute.“

„Es ist kaum zu glauben, dass fast 10 Jahre vergangen sind!“
Coman selbst – 35 Millionen Euro Ablöse stehen für ihn im Raum – zeigte sich angesichts des nun fixierten Abschieds auf Instagram in Form eines Postings regelrecht emotional. „Es ist kaum zu glauben, dass fast 10 Jahre vergangen sind, seit ich als 19-Jähriger München zu meiner Heimat gemacht habe.“

In dieser Zeit habe er unvergessliche Erinnerungen und Erfolge mit diesem unglaublichen Verein feiern dürfen, neun deutsche Meisterschaften, sechs Supercup-Siege, drei Pokal-Triumphe, einen Klub-WM-Titel – „und vor allem mein stolzester Moment: das Siegtor im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon.“ Insgesamt lief Coman in 339 Pflichtspielen für den FC Bayern auf, er erzielte dabei 72 Tore und bereitete 71 Treffer vor.

In Saudi-Arabien soll der Offensivspieler nun zwischen 20 und 25 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen – gegenüber den 17 Millionen Euro brutto bei den Bayern ein deutlicher finanzieller Aufstieg ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
149.188 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
135.388 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
115.629 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2328 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1505 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1384 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Fußball International
Cristiano Ronaldo ruft
Starspieler verlässt den FC Bayern nach 10 Jahren!
Premier League
Liverpool startet mit 4:2-Sieg in die neue Saison!
DFB-Pokal- 1. Runde
Blamage! Österreicher-Klub fliegt zum Cup-Auftakt
DFB-Cup – 1. Runde
Querfeld trifft bei lockerem Sieg von Union Berlin
„Mörder seit 1939“
Banner von Haifa-Fans sorgt in Polen für Empörung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf