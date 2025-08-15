Starspieler verlässt den FC Bayern nach 10 Jahren!

Aus und vorbei – nach ziemlich genau 10 ziemlich erfolgreichen Jahren verlässt Kingsley Coman den FC Bayern! Der 29-Jährige, der mit seinem Volltreffer zum 1:0 die prägende Figur beim Champions-League-Finalsieg 2020 war, wechselt mit sofortiger Wirkung zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien, wo er Teamkollege von Altstar Cristiano Ronaldo wird ...
„Wir möchten uns bei Kingsley Coman von Herzen für eine einzigartig erfolgreiche gemeinsame Zeit bedanken“, sparte Bayern-Sportvorstand Max Eberl zum Abschied nicht mit warmen Worten für den Franzosen. „King wird immer ein Teil des FC Bayern bleiben, und wir wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung alles Gute.“
„Es ist kaum zu glauben, dass fast 10 Jahre vergangen sind!“
Coman selbst – 35 Millionen Euro Ablöse stehen für ihn im Raum – zeigte sich angesichts des nun fixierten Abschieds auf Instagram in Form eines Postings regelrecht emotional. „Es ist kaum zu glauben, dass fast 10 Jahre vergangen sind, seit ich als 19-Jähriger München zu meiner Heimat gemacht habe.“
In dieser Zeit habe er unvergessliche Erinnerungen und Erfolge mit diesem unglaublichen Verein feiern dürfen, neun deutsche Meisterschaften, sechs Supercup-Siege, drei Pokal-Triumphe, einen Klub-WM-Titel – „und vor allem mein stolzester Moment: das Siegtor im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon.“ Insgesamt lief Coman in 339 Pflichtspielen für den FC Bayern auf, er erzielte dabei 72 Tore und bereitete 71 Treffer vor.
In Saudi-Arabien soll der Offensivspieler nun zwischen 20 und 25 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen – gegenüber den 17 Millionen Euro brutto bei den Bayern ein deutlicher finanzieller Aufstieg ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.