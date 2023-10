Rabbiner: „Schwärzester Tag seit Nazi-Holocaust“

Die Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER) zeigt sich entsetzt vom Angriff der Hamas und fordert Unterstützung für Israel. „Simchat Torah 2023 wird als der schwärzeste Tag seit dem Nazi-Holocaust in die jüdische Geschichte eingehen“, sagte Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt am Mittwoch. Und fügte hinzu: „Juden auf der ganzen Welt sind im Gebet und in der Unterstützung für unsere Brüder und Schwestern in Israel vereint.“