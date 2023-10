Hamas verbrannte autistisches israelisches Mädchen

Als der Raketenhagel am 7. Oktober begann, versteckte sich Noya Dan bei ihrer Großmutter im Kibuz Nir Oz in der Nähe des Gaza-Streifens. Als sie Explosionen und Stimmen in dem Haus vernahm, schickte Noya ihrer Mutter eine Sprachnachricht. „Mami, ich habe Angst! Da sind Leute im Haus. Hilf mir“, hieß es darin.