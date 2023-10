Pro-Palästina-Demo: Teilnehmer hatte Messer dabei

Am Innsbrucker Marktplatz folgten diverse Redebeiträge in verschiedenen Sprachen. Die Reden verdeutlichten wenig später die exakte Intention der Demonstration, bei der auf Flugzetteln etwa vom „Genozid an der palästinensischen Bevölkerung“ zu lesen war. Laut Exekutive wurde von einem Redner am Mikrofon sowie anschließend von den Versammlungsteilnehmern die Parole „From the River to the Sea, Palestine will be free“ skandiert. Vier Personen trugen Schilder mit diesem Wortlaut. „Um eine etwaige Strafbarkeit der angeführten Parolen festzustellen, werden Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck zur strafrechtlichen Bewertung übersandt“, so die Beamten.