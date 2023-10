Brüssel-Anschlag: Terrorist „neutralisiert“

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist der mutmaßliche Attentäter auf der Flucht laut Angaben der Polizei „neutralisiert“ worden. Der 45-jährige Tunesier, der mit Schussverletzungen auf eine Intensivstation gebracht wurde und später verstarb, war den Behörden kein Unbekannter. Er hatte im November 2019 in Belgien Asyl beantragt, sagte Justizminister Vincent van Quickenborne am frühen Dienstagmorgen.