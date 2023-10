Technischer Defekt führte zu Großbrand in Ellmau

Enormer Sachschaden

„Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Brand in diesem Bereich aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen ist“, so die Exekutive. Eine Brandentstehung im Bereich des Hackschnitzellagers bzw. im Heizraum kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. „Hinweise auf ein fahrlässiges Handeln, bzw. auf eine Brandlegung konnten nicht ermittelt werden“, so die Ermittler. Nach ersten Schätzungen dürfte der Gesamtschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich liegen.