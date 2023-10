Tiroler Großbrand: Die große Gefahr für Bauernhöfe

Bewohner im Haus waren ahnungslos

Das Feuer war wohl im Bereich einer Hackschnitzelanlage in einem Nebengebäude ausgebrochen. Rasch griff es auf das Wohnhaus mit angebautem Stall über. „Wir haben in erster Linie geschaut, die Leute und Tiere herauszubringen“, erklärt der Einsatzleiter. Denn die Bewohner des Hofes hatten zunächst nicht bemerkt, dass das andere Ende des Gebäudes, in dem sie sich befanden, schon in Vollbrand stand. Die Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen, die sich um die Evakuierung kümmerte.