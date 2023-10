Mutter und Sohn arbeiten Kriegserinnerungen auf

Wie schreibt sich ein Krieg in eine Familiengeschichte ein? Wie wirkt, was zwischen 1939 und 1945 passiert ist, bis heute nach? Die Grazer Autorin Helga Cornelia Pfeifer hat in „Leaving War Behind“ Gedichte versammelt, die um diese Themen kreisen. Das Besondere: Der Lyrik-Band entstand gemeinsam mit Sohn Philipp Pfeifer, der Fotografien beisteuerte.