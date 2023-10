Raketen-Wettrüsten: USA gegen Putins „Sturmvogel“

32 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der das Ende des Kalten Krieges markierte, läuft ein neues Wettrüsten. „Wunderwaffen“ wie Hyperschallraketen sollen immer bessere Abwehrsysteme überwinden und so das atomare Abschreckungspotenzial maximieren. In Russland hat man mit Projekt „Sturmvogel“ sogar ein in den Fünfzigern noch für gescheitert erklärtes Projekt für einen Marschflugkörper mit Atomantrieb aufgewärmt.