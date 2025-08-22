Digitale Modelle sollen Herzinfarkte verhindern

Therapien ohne Risiko testen

Plank forscht bereits seit mehr als 20 Jahren auf dem Gebiet. Langfristig können die digitalen Zwillinge der Herzen als Entscheidungshilfen für Mediziner dienen. Bisher mussten Ärzte ausschließlich auf Erfahrungswerte und Standardprotokolle vertrauen, wenn sie das Vorgehen bei Herzerkrankungen ihrer Patienten planten. Patientenspezifische Modelle der erkrankten Herzen könnten das Testen verschiedener Therapiemöglichkeiten ohne Risiko für die Betroffenen ermöglichen. Außerdem könnten sie präzisere Diagnosen, passende Therapien und individuelle Nachsorge begünstigen. Das Projekt läuft noch bis Anfang 2026.