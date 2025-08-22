Benkos Rösser halten Europas Ermittler auf Trab

Kramer: „Fühlt sich gut an, keinen Druck zu haben“
Die Finanz ist auf der Suche nach einer Million Euro aus einem Pferdekauf durch Benkos Stiftung. Die Prüfer erstatteten Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Der Verdacht: Urkundenfälschung oder schwerer Betrug.
Mit seinen Immobiliengeschäften hat René Benko den größten Bauchfleck der europäischen Wirtschaftsgeschichte hingelegt. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass weitere Ausritte des 48-jährigen Finanzjongleurs wirtschaftlich nicht von Erfolg gekrönt waren. Das gilt jedenfalls für Investments im Pferdesport durch Benkos Laura Stiftung. Dies ergibt sich aus einer Anzeige der Finanz an die WKStA.
