Benkos Rösser halten Europas Ermittler auf Trab

Mit seinen Immobiliengeschäften hat René Benko den größten Bauchfleck der europäischen Wirtschaftsgeschichte hingelegt. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass weitere Ausritte des 48-jährigen Finanzjongleurs wirtschaftlich nicht von Erfolg gekrönt waren. Das gilt jedenfalls für Investments im Pferdesport durch Benkos Laura Stiftung. Dies ergibt sich aus einer Anzeige der Finanz an die WKStA.