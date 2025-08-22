Als Vorarlberg zum Katastrophengebiet wurde

Das mit Abstand größte Projekt ist freilich noch in der Pipeline: Im Zuge des Megavorhabens Rhesi soll die Abflusskapazität des Rheins von heute 3100 Kubikmeter pro Sekunde auf zukünftig 4300 Kubikmeter ausgebaut werden. Der dafür notwendige neue Staatsvertrag mit der Schweiz wurde im Jahr 2024 unterzeichnet und trat per 1. Juli 2025 in Kraft. Die UVP-Einreichung des Projektes ist für Anfang 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten für Rhesi werden sich vermutlich auf rund 1,5 Milliarden Euro belaufen. Doch dieses Geld ist gut investiert: Das Schadenspotenzial bei Hochwasserereignissen beträgt allein im Rheintal bis zu 13 Milliarden Euro ...