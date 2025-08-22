Ein Rapidler führt Ungarns „Wundertüte“ an

Natürlich wollte Max Hofmann am Donnerstag Rapid in Györ auf die Beine schauen. Eine Stunde Fahrzeit wäre es gewesen. Ging nicht. Das grün-weiße Urgestein gastiert nämlich schon heute mit Debrecen bei der Puskas Academy. Der 32-jährige Wiener ist neben Jovan Zivkovic einer von nur zwei ÖFB-Legionären in Ungarn. In einer Liga, die unterschätzt wird. „Sehr ausgeglichen, auch wenn Ferencváros natürlich das höchste Budget hat. Aber jeder kann jeden schlagen“, fühlt sich Hofmann in seiner neuen Wahl-Heimat wohl. Zumal Györs Bruchbude die Ausnahme im Land der neueren Fußball-Arenen ist.