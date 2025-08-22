Vorteilswelt
Gewerkschaft warnt

Securitys „gefährlicher Cocktail“ für Song Contest

Wien
22.08.2025 06:00
Die Gewerkschaft erinnert an die Spur der Attentatspläne auf das Wiener Taylor-Swift-Konzert zu ...
Die Gewerkschaft erinnert an die Spur der Attentatspläne auf das Wiener Taylor-Swift-Konzert zu Sicherheitsbediensteten im Stadion.(Bild: P. Huber)

Die Gewerkschaft pocht angesichts des nahenden Song Contests in Wien auf das versprochene Gesetz zur Regelung der Sicherheitsdienste und erinnert an Hintergründe von Terrorplänen bei den Taylor-Swift-Konzerten. Von strengeren Regeln hätten alle etwas, finden die Vertreter der Security-Mitarbeiter.

Vor einem Jahr schien es, als könne die Gewerkschaft die jahrelange Forderung nach strengen Regeln für Security-Dienste endlich durchbringen. Damals saß allen der Schreck wegen der Attentatspläne auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien und der Verbindung zu Security-Mitarbeitern in den Knochen. Doch noch immer gibt es kein Gesetz, das Missstände bei der Arbeit der wienweit rund 5000 – und in ganz Österreich 12.700 – Mitarbeiter der Branche verhindern würde.

