Securitys „gefährlicher Cocktail“ für Song Contest

Die Gewerkschaft pocht angesichts des nahenden Song Contests in Wien auf das versprochene Gesetz zur Regelung der Sicherheitsdienste und erinnert an Hintergründe von Terrorplänen bei den Taylor-Swift-Konzerten. Von strengeren Regeln hätten alle etwas, finden die Vertreter der Security-Mitarbeiter.
Vor einem Jahr schien es, als könne die Gewerkschaft die jahrelange Forderung nach strengen Regeln für Security-Dienste endlich durchbringen. Damals saß allen der Schreck wegen der Attentatspläne auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien und der Verbindung zu Security-Mitarbeitern in den Knochen. Doch noch immer gibt es kein Gesetz, das Missstände bei der Arbeit der wienweit rund 5000 – und in ganz Österreich 12.700 – Mitarbeiter der Branche verhindern würde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.