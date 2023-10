Viele Vorwürfe, aber keine Beweise

Ein komplettes Desaster

„Er hat mir eine defekte Fleischvitrine geliefert. An den Wänden wurden von ihm völlig ungeeignete Fliesen angebracht. Der Fleischwolf funktionierte nicht. Und ein Tiefkühlgerät enthielt kein Gas“, echauffierte sich der als Zeuge geladene Afghane in der ersten Verhandlung Ende Mai. „Zuerst versprach er, die Sache in drei Wochen erledigt zu haben. Als sich nach vier Monaten die Geschichte zum kompletten Desaster entwickelt hat, habe ich Anzeige erstattet.“ Zudem soll der Türke mit dem vermeintlich goldenen „Handwerkerhändchen“ ihn und einen anderen Mann zur Zahlung von jeweils 3200 Euro verleitet haben, indem er den beiden vorgaukelte, ihnen damit einen Platz in einer Fahrschule in St. Pölten (NÖ) zu besorgen.