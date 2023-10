Großbrand in Garage erhellte den Morgenhimmel

Gasflaschen in Sicherheit gebracht

Noch eine Stunde länger waren am Montagnachmittag die Einsatzkräfte in Attnang-Puchheim gefordert. Auch dort nahm das Feuer in einer Garage seinen Ursprung. Die Flammen breiteten sich in weiterer Folge über die Fassade an einen rückseitigen Hauszubau aus. Um eine Brandausbreitung im Dachaufbau abzulöschen, musste die freiwillige Feuerwehr Vöcklabruck mit einem speziellen Bohrlöschgerät anrücken.