Gümüs „glänzte“ mit zwei Toren und einem Aufreger

Rauswurf im Wiederholungsfall

Der Spieler selbst entschuldigte sich unmittelbar nach Spielende bei Obmann Kurt Tritscher für seinen Fehltritt. Trotzdem wurde die Angelegenheit am Montagabend in Kennelbach noch einmal besprochen, Gümüs verwarnt. „Sollte sich so ein Vorfall wiederholen, muss er gehen“, stellte der sportliche Leiter Simon Kampl, im Brotberuf Sekretär von ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner, unmissverständlich klar. Damit sollte die Sache dann auch abgehandelt sein,