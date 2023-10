Sommermärchen | Dozent Nehammer

„Sehr schwach, ein sehr schlechtes Österreich“, sagte Österreichs Jahrhundertkicker Herbert Prohaska nach dem wirklich über die meisten Phasen kaum anzusehenden EURO-Qualifikationsspiel unserer Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan. Oder, wie es „Krone“-Sportchef Peter Moizi formuliert: „Lange ein ereignisloser und trostloser Fußball-Abend.“ Das riesengroße ABER: Mit dem so glanzlosen 1:0 qualifizierte sich Österreich für die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft nächstes Jahr. „Am Ende“, schreibt Moizi, „übererstrahlte eine erfreuliche Tatsache die magere Kost - Österreich löste das Ticket für Deutschland 2024, ist im nächsten Sommer zum vierten Mal bei einer EM-Endrunde dabei. Darauf haben wir alle gewartet!“ Und Herbert Prohaska träumt in der heutigen „Krone“ von einem österreichischen „Sommermärchen“ bei dieser EURO in Deutschland, schließlich hätten wir „eine goldene Spielergeneration“ und „mit Ralf Rangnick einen exzellenten Teamchef“. Prohaska ist überzeugt, dass Österreich ins Viertelfinale einziehen kann. Na, dann hoffen wir, dass unser Jahrhundertfußballer recht hat!