Wildtier ausgewichen und in Unterführung gekracht

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 22.20 Uhr. Der 38-Jährige fuhr mit seinem Pkw in Silz auf der Fabrikstraße in Richtung Norden. „Vor der dortigen Bahnunterführung wich er einem Wildtier aus“, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern.