Im Herbst lauert auf den Straßen „wilde“ Gefahr

Rehe sind die häufigsten Opfer bei den Wildunfällen

Doch wieso kommt es eigentlich vermehrt im Herbst zum Wildwechsel? Die meisten Wildtiere sind dämmerungsaktiv. Als Gefahrenstellen gelten dabei vor allem Straßen, die sich in unmittelbarer Nähe zu Feldern oder dem Wald befinden. „Das verbleibende Grün in den Tälern zieht jetzt im Herbst viele Wildtiere an. Dabei müssen sie auch häufig Straßen überqueren. Vorsicht ist auf unübersichtlichen Strecken allerdings immer geboten, denn Wildunfälle können zu jeder Jahres- und Tageszeit passieren“, erklärt Tirols Landesjägermeister Anton Larcher. Auch die Brunft- und Paarungszeiten der verschiedenen Wildtiere spielen eine Rolle: Hirsche sind beispielsweise in der Brunftzeit im September und Oktober besonders aktiv. Am häufigsten sind übrigens Rehe, die plötzlich auf der Fahrbahn stehen oder sie queren, Ursache von Wildunfällen.