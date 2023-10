Wirbel um Wahlwerbung aus der NÖ-Amtsdruckerei

Für die Wahlwerbung nimmt der ÖAAB in Niederösterreich offenbar am liebsten den kürzesten aller Dienstwege. Mehrere Male ließ man die eigene Werbung nämlich in der Amtsdruckerei des Landes herstellen, die eigentlich keine Gewerbeberechtigung für Dritte besitzt. Seitens des Landes sieht man darin jedenfalls kein Problem, sondern nur „ein Service“ ...