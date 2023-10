Michael Caine macht mit der Schauspielerei Schluss

Was den 90-Jährigen dazu bewegt hat, nun tatsächlich Hollywood den Rücken zu kehren? Es war ausgerechnet das viele Lob über seine schauspielerische Leistung als Weltkriegs-Veteran, der aus dem Altersheim ausbricht und zum 70. Jahrestag des D-Day in die Normandie reist: „Ich hatte jetzt noch einmal einen Streifen, in dem ich die Hauptrolle spiele und der unglaublich gute Kritiken bekommen hat. Was könnte ich jetzt denn noch tun, um das zu schlagen?“