Die Kaiserstadt Bad Ischl wird weiblicher

Von den rund 260 Straßen in Bad Ischl sind nur eine Handvoll nach Frauen benannt. Das will der Ex-Skispringer, Journalist und Kulturarbeiter Mario Friedwagner nun ändern: Insgesamt zwölf Straßen und Plätze sollen in Zukunft die Namen von weiblichen Persönlichkeiten tragen. Am Freitag präsentierte er die Initiative gemeinsam mit Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ). Eine Historikerkommission hat nun der Stadt zwölf Frauen vorgeschlagen.