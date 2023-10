Zerstrittene Familie landet wieder vor Gericht

Nachrichten, die dem Opfer schwer zusetzen. „Wissen Sie, Herr Richter. Es ist nicht lustig, wenn man ständig solche Nachrichten bekommt und Angst um sich und die Familie haben muss. Ich bin nervlich am Ende und mittlerweile in psychiatrischer Behandlung!“ Obwohl der Genervte betont, an einer Verurteilung des uneinsichtigen Onkels gar kein Interesse zu haben, sondern lediglich seine Ruhe von ihm haben möchte, kann dieser selbst im Prozess nicht den Schnabel halten und ruft dazwischen: „I hon dia ganze Hütta zahlt. Des hon alls i g’macht!“