Tierhalterin ließ ihren Hund fast verhungern

Die Sache gipfelt darin, dass der Angeklagte fast einen Monat auf Montage geht und den Hund sich selbst überlässt. Er sei in der Annahme gewesen, dass sich die Ex oder sonst wer um den Vierbeiner kümmere. Freunde alarmieren den Tierschutzverein. Eine Rettung in letzter Sekunde. Beide Angeklagten werden wegen Tierquälerei schuldig gesprochen und zu Geldstrafen in Höhe von 1040 bzw. 1540 Euro verurteilt.