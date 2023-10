Top in Europa: Das macht Innsbrucks Haie stolz

Innsbrucks Eishockey-Cracks qualifizierten sich mit dem 6:4 am Mittwoch in Aalborg als einziger ICE-Vertreter für das Achtelfinale in der Champions League. Boss Hanschitz wünscht sich München als Gegner. Im letzten Vorrundenspiel am 17. Oktober gegen Skelleftea darf Ersatztorhüter Gratzer an.