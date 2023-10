Aufstieg! HC Innsbruck fixiert CHL-Achtelfinale

Der HC Innsbruck hat in der Champions Hockey League beim fünften Auftritt den dritten Sieg geholt. Die Tiroler gewannen am Mittwochabend das Auswärtsspiel bei den Aalborg Pirates mit 6:4 (2:0,1:2,3:2). Brady Shaw traf dreimal für die „Haie“, die damit den Einzug in die K.o.-Phase der Top 16 fixierten. Das letzte Gruppenspiel daheim gegen Skelleftea am kommenden Dienstag darf genossen werden.