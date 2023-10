L17-Lenker kracht mit Mamas Mercedes in Hauswand

Am Mittwoch gegen 1.30 Uhr setzte sich der 19-Järhige in der Garage in den Mercedes A-Klasse seiner Mutter und fuhr alleine über die Via Plaun Rueun in Richtung Talstation Brigels. Dabei verlor er in einer leichten Linkskurve die Herrschaft über das Fahrzeug, kam von der Straße ab, fuhr rund 200 Meter über eine Wiese und kollidierte anschließend mit einer Hausfassade.