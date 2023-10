„Wir müssen tun, was wir in Dornbirn immer machen“

Der FC Dornbirn, der am Donnerstag (15) bei Bundesligist Altach im Testspieleinsatz ist, erlebte in den letzten Wochen schwierige Zeiten. In der Liga rutschten die Rothosen auf einen Abstiegsplatz, außerdem fällt jetzt auch noch Kapitän Willy Rodrigues für die restlichen sechs Spiele im Herbst aus.