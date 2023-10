Industrie fordert bei Energiewende mehr Tempo

Einseitige Fokussierung auf Photovoltaik

Zwar wird für 2023 wieder ein leichter Anstieg erwartet, Fakt bleibt aber, dass insbesondere bei Wasser- und Windkraft der Ausbau stockt. Markus Comploj, Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg, stört sich zudem an der in vielen Regionen einseitigen Fokussierung auf die Photovoltaik. Das belaste die Netze und treibe die Netzgebühren in die Höhe: „Schon heute stößt das Stromnetz an seine Grenzen, wenn der Verbrauch niedrig und die Produktion erneuerbarer Energien hoch ist. Das ist beunruhigend - denn bis 2030 werden sich die Erzeugungsspitzen von heute etwa 10 GW mehr als verdoppeln.“