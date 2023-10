ÖTV-Shootingstar ist bei den Junior Finals dabei

Erfolgslauf in Osaka

Dass Joel derzeit ausgezeichnet in Form ist, beweist er gerade beim Osaka Mayor‘s Cup. Bei dem ITF-J500-Turnier in Japan eilt Österreichs aktuell heißeste Tennis-Aktie von Sieg zu Sieg. Nach einem 6:4, 6:1-Erfolg über Ke Hau Hung (Tpe) steht er im Einzel, wo er an Nummer zwei gesetzt ist, bereits im Achtelfinale. Dort wartet der Russe Daniil Sarksian (15).