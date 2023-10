„Hilfe anzunehmen, ist ein Zeichen der Stärke“

ie Pflege kranker und gebrechlicher Menschen spielt sich nicht nur in Pflegeheimen ab, sondern oftmals daheim: In Vorarlberg beziehen 15.000 Menschen über 60 Jahre Pflegegeld. Zwei Drittel davon werden in den eigenen vier Wänden gepflegt - und zwar von Angehörigen. 70 Prozent davon sind wiederum - wenig überraschend - Frauen.