17-jähriger Mopedlenker rast ungebremst in Masten

Am Sonntag gegen 20.16 Uhr war der Mopedlenker auf der Bundesstraße L190 in Röthis Richtung Rankweil unterwegs. Ohne erkennbaren Grund kam der 17-Jährige auf Höhe des Betriebsgebiets Interpark Focus von der Fahrbahn ab und raste ungebremst in einen Laternenmast.