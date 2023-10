Altachs Damen auf den Spuren des FC Bayern München

Altachs Frauen, die am Sonntag mit dem 2:1-Auswärtserfolg bei der Vienna saisonübergreifend den zwölften Bundesliga-Sieg in Serie feierten, werden immer mehr zum FC Bayern! Zumindest, wenn es um den viel zitierten „Bayern-Dusel“ und die damit verbundenen Tore in der Nachspielzeit geht.