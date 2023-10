Frieden in weiter Ferne | Ampel-Watschn

Ampel-Watschn. Wenn ein Viertel der wahlberechtigten Deutschen so wie gestern bei Landtagswahlen zu den Urnen schreitet - dann sind die Ergebnisse natürlich ein aussagekräftiger Gradmesser für die Stimmung in unserem großen Nachbarland. In Bayern waren die Ampel-Parteien, die derzeit Deutschland regieren, zwar ohnehin nie stark vertreten - aber bei den Landtagswahlen 2018 in Bayern hatten SPD, Grüne und FDP immerhin noch knapp ein Drittel der Stimmen erreicht. Gestern wurden sie abgewatscht, kommen jetzt gemeinsam nur noch auf ein Viertel, die FDP flog sogar aus dem Landtag. In Hessen verloren die Bundesregierungs-Koalitionäre sogar noch stärker. Sieger des Abends in beiden Ländern: das rechte Spektrum. In Bayern Markus Söders CSU, in Hessen die Schwesterpartei CDU. Vor allem aber gewann die ultrarechte AfD stark hinzu, in Bayern zudem Söders Koalitionspartner Hubert Aiwanger, der wegen seiner Jugend-Nazi-Flugblattaffäre wochenlang zerzaust worden war: Er legte mit seinen „Freien Wählern“ deutlich zu. So bleibt als Resümee: Ein klarer Rechtsruck, eine heftige Watschn für die Ampel.