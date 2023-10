Schubertiade mal etwas anders

Dass das Publikum es schätzt, wenn auch einmal andere Komponisten außer Schubert und seinen Zeitgenossen erklingen, merkt man am Beifall und an den zustimmenden Pausengesprächen. Am Freitagabend im Markus-Sittikus-Saal stand Jörg Widmann im Mittelpunkt des Konzertes, als Klarinettist mit Beethovens „Gassenhauertrio“ und bei Brahms’ Opus 114, aber auch als Komponist seiner Schubert-Reminiszenz „Idyll und Abgrund“. Anhand eines weiteren Werks von Schubert, der Kantate „Der Hirt auf dem Felsen“, das er in Auszügen am Klavier demonstrierte, erklärte der sympathische Münchner seine Vorgehensweise, bevor der am gesamten Abend brillante Pianist Dénes Várjon Widmanns sechsteiliges Soloklavierwerk darbot. Vieles klingt darin zwar nach Franz Schubert, ist aber Widmann pur, was nicht zuletzt die vielen dissonanten Akkorde manifestieren. Widmann an der Klarinette, Várjon am Flügel und Clemens Hagen mit seinem Stradivari-Cello boten bei den schon genannten Kammermusikwerken Wohllaut und klangliches Glück.