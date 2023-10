Lange Nacht in Österreichs Museen!

Nachts in Niederösterreich im Museum

Nicht nur die Landeshauptstadt St. Pölten beherbergt in Niederösterreich eine Reihe sehenswerter Museen - in allen vier Viertel gibt es für kleine und große Besucher jede Menge zu sehen. In der blau-gelben Landeshauptstadt sind insgesamt fünf Häuser den ganzen Abend lang für Besucher geöffnet. Neben dem Haus der Natur und dem der Geschichte, die beide im Museum Niederösterreich im Regierungsviertel zu finden sind, gibt es mitten im Zentrum das Stadtmuseum sowie das Museum am Dom zu erkunden. Am Frauenplatz widmet sich das Museum im Hof der Geschichte der heimischen Arbeiterbewegung. Aber auch abseits von St. Pölten gibt es viel zu entdecken - sind zwischen Enns und Leitha doch immerhin 117 Museen am Start.