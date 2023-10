Raubüberfall auf Cannabiszüchter gescheitert

Um an Geld und Drogen zu kommen, schmiedet das unter chronischer „Pleititis“ leidende Duo einen teuflischen Plan. Und zwar mit Sturmhaube und Schreckschusspistole dem Opfer in dessen Wohnung einen Besuch abzustatten, dieses als Geisel zu nehmen und ihm so Bargeld sowie ein Kilo Cannabis abzunötigen.