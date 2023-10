Retourkutsche von Dornauer für die FPÖ kam spät

Mangel an Pflegekräften strahlt aus

Dass es „Herausforderungen“ im Gesundheitsbereich gibt, stellte Hagele gar nicht in Abrede, Stichwort Personalmangel. Diesen konnte Liste-Fritz-LA Andrea Haselwanter-Schneider beziffern: „37 Ärzte fehlen Stand heute in den Spitälern der Tirol Kliniken. Im Bereich Pflege sind 108 offene Stellen gemeldet.“ Dies verursache Probleme an der Klinik, wenn Patienten, die eigentlich in Betreuung entlassen werden könnten, da bleiben müssen.