Primärversorgung in Tirol auf der Zielgeraden

Österreichweit gibt es derzeit 45 Primärversorgungseinheiten. Zwischen zwei und fünf Allgemeinmediziner arbeiten in „multiprofessionellen Teams“ gemeinsam mit diplomierten Pflegekräften zusammen. Auch weitere Gesundheits- und Sozialberufe werden eingebunden. „Primärversorgung findet in Tirol bereits in verschiedensten Netzwerken statt, daher sind wir sehr zuversichtlich, dass diese neue Zusammenarbeitsform in Verbindung mit weiteren Gesundheitsberufen die Tiroler Ärztinnen und Ärzte auch ansprechen wird“, sagt Ärztekammerpräsident Stefan Kastner.