Der „Online-Dating-Effekt“ und seine Folgen

Die Zeiten, in denen sich Paare noch beim Ausgehen, über Freunde oder am Arbeitsplatz kennenlernten, sind vorbei. 27 Prozent aller Töpfe finden ihren passenden Deckel inzwischen online - sei es über Dating-Apps oder -Portale wie Tinder, Badoo, Parship, ElitePartner oder Lovoo, die hierzulande in der Gunst der Suchenden am höchsten stehen. Doch eine neue Untersuchung legt nahe, dass der klassische Bar-Flirt früher möglicherweise besser war.