Warum uns Facebook mit KI-Bildern überflutet

Wenn Sie in den vergangenen Monaten auf Facebook oder Instagram waren, sind sie Ihnen vermutlich bereits aufgefallen: fotorealistische Bilder, die zu schön sind, um wahr zu sein – etwa von pittoresken Strandhäusern, die der Stoff für Airbnb-Träume sind, oder Kindern, die Gemälde in der Hand halten, die wie das Werk professioneller Künstler aussehen. Wir verraten Ihnen, warum Sie sich davor besser in Acht nehmen sollten.