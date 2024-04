Vorgänge wie in Hamburg wären bei uns untersagt

Anzahl der Gefährder im zweistelligen Bereich

In Österreich würden derartige Versammlungen untersagt werden – „auch mit Kenntnis der Vorgänge in Hamburg“, hieß es am Montag auf APA-Anfrage aus dem Innenministerium. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) beobachtet hierzulande die Entwicklungen innerhalb der islamistisch-extremistischen Szene genau. Vor allem junge Männer treten als sogenannte Gefährder in Erscheinung, ihre Anzahl bewegt sich im zweistelligen Bereich.