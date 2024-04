Russland sucht „sichere Grenzen“

Im Streben nach diesen sicheren Grenzen stand das alte Russland bald am Pazifik – und darüber hinaus in Alaska (dessen Verkauf an die USA heute in Moskau als größte Idiotie gilt). Nach Westen schob sich Russland an die Ostsee und das Schwarze Meer vor. Russland, später Sowjetunion, hatte strategische Grenzen schließlich auch am Kaukasus und am Hindukusch.