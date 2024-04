TI-Volley holte erstmals Frauen-Meistertitel

Die Frauen von TI-Volley haben am Montagabend in der AVL erstmals überhaupt den Meistertitel gewonnen. Titelverteidiger Linz-Steg war mit einem 1:2-Rückstand in der „best of five“-Finalserie ins Match gegangen, und musste sich trotz einer 1:0-Satzführung vor eigenem Publikum mit 1:3 (17,-21,-23,-20) geschlagen geben. Die Innsbruckerinnen fügten damit dem Cup- und Supercup-Sieg auch eine dritte Trophäe hinzu.